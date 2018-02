Receita Federal apreende 700 quilos de fósseis em Cumbica A Receita Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, apreendeu nesta sexta-feira 700 quilos de fósseis arqueológicos que seriam exportados ilegalmente para o exterior, segundo informações da Rádio jovem Pan. De acordo com o inspetor-chefe da alfândega de Cumbica, José Antônio Gaeta, os fósseis estavam sendo declarados falsamente como artesanatos e seriam levados para a Alemanha, onde seriam comercializados por cerca de US$ 2 milhões.