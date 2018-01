Receita Federal divulga vídeo sobre regras de bagagem

SÃO PAULO - Está disponível no site da Receita Federal um vídeo explicativo sobre as regras de bagagens. No vídeo, o chefe do serviço de bagagem esclarece dúvidas comuns aos passageiros. As imagens foram feitas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, terminal que recebe o maior fluxo de passageiros do País.

O vídeo, que está legendado em inglês, foi elaborado por servidores da Receita. O material deverá também ser utilizado em salas de embarque e desembarque, e em voos internacionais.

Somente a alfândega de Guarulhos estima fechar 2011 com 10,5 mil passageiros não declarantes tributados. Além do vídeo, o aeroporto distribuirá folhetos explicativos sobre o assunto.