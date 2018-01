Receita Federal do Rio apreende droga em cartas para exterior

Agentes da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal apreenderam na madrugada desta terça-feira, 10, quatro quilos de cocaína em cartas endereçadas a diversos países da Europa no Terminal de Cargas do Correios, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). O entorpecente estava escondido em cartas, cartões musicais e livros infantis. Um cão farejador descobriu a droga que seria enviada para países como Espanha, Polônia, Inglaterra e Portugal. Desde maio, agentes da Receita Federal estão em operação por 24 horas para investigar a presença de drogas nas correspondências. Neste período, já foram apreendidos 18 quilos em 300 cartas. O material é a avaliado aproximadamente em R$ 900 mil. A operação não tem prazo para terminar. O material será enviado para a Receita Federal, mas os agentes já descobriram que as cartas com drogas foram enviadas de São Paulo e Brasília. O nome e endereços dos remetentes são falsos. A PF deve acionar a Interpol para investigar os destinatários.