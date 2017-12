Receita Federal faz apreensão recorde de munição em Foz do Iguaçu

CURITIBA - A Receita Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, informou nesta segunda-feira, 7, ter apreendido, por volta de 11 horas de domingo, 11.770 projéteis de diversos calibres, que estavam escondidos na estrutura de um ônibus com placas de Mogi das Cruzes (SP).

Também foram encontrados 960 frascos de lança-perfume. O motorista, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante pela Polícia Federal e responderá pelos crimes de contrabando e tráfico de drogas.

A apreensão aconteceu após os fiscais da Receita terem recebido uma denúncia anônima. A abordagem foi feita em um posto de gasolina na saída de Foz do Iguaçu. O motorista teria parado o ônibus provavelmente com o objetivo de se refugiar ao perceber que a fiscalização estava mais rigorosa na rodovia BR-277.

Na lateral do veículo havia inscrições dando a entender que o ônibus era utilizado por uma banda musical. Dentro não havia nenhum instrumento musical e nenhuma outra pessoa, a não ser o motorista.

A primeira impressão é de que estaria totalmente vazio. Mas, após uma busca minuciosa, foram encontrados 2.210 projéteis para fuzil calibre 762 e 9.560 projéteis para fuzil calibre 556, que são compatíveis com fuzis AR-15 e AK-47.

De acordo com a Receita Federal, foi a maior apreensão de munição em um único local já realizada na fronteira. Os projéteis e a droga estão em poder da Polícia Federal para instrução do inquérito.