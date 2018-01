Receita Federal monta operação para combater contrabando

A Receita Federal deflagrou na última terça-feira, 4, a "Operação Pentágono", que tem como objetivo a repressão e combate ao contrabando, descaminho e à pirataria de bens estrangeiros ou nacionais em exportações fictícias. De acordo com a Receita, a operação, que foi divulgada apenas nesta sexta, estava sendo executada em 22 pontos estratégicos do Distrito Federal e dos Estados de Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, envolvendo cinco Regiões Fiscais da Receita. Agentes atuavam em barreiras e vigilâncias móveis em estradas que concentrem grande fluxo de mercadorias oriundas das fronteiras, e que têm como destino os grandes centros consumidores ou centros logísticos destinados à distribuição de produtos estrangeiros. As equipes envolvidas na "Pentágono" atuam também na fiscalização do fluxo inverso de mercadorias provenientes dos grandes centros distribuidores para os diversos centros consumidores, bem como em depósitos e outros locais utilizados pelos fraudadores. A ação da Receita tem o apoio das Policias Federal, Rodoviária Federal, Rodoviárias Estaduais, Militares, Civil e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul.