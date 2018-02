Receita libera consulta ao sétimo lote do Imposto de Renda

A Receita Federal do Brasil vai liberar a partir das 9 horas desta segunda-feira, 8, a consulta ao 7º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). O contribuinte deverá acessar o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o telefone 146. Basta informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) para saber se teve a declaração liberada Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deverá procurar uma agência do Banco do Brasil, ou ligar para qualquer agência do BB ou para o "BB responde" 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades" (ligação gratuita) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Nesse lote foram liberadas 451.062 restituições, totalizando um montante de R$ 732.995.661,85. O dinheiro estará disponível para saque na segunda-feira, 15, e terá correção total de 8,23% referente à taxa Selic de maio a novembro e 1% de dezembro.