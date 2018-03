Receita manda apurar quebra de sigilo de tucano

O secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, mandou abrir sindicância para apurar se houve vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. Se comprovada a irregularidade, diz a Receita, o responsável estará sujeito a penas de advertência ou suspensão por um período de até 90 dias. Em nota enviada à imprensa, a Receita informa que sua corregedoria é "reconhecidamente modelo de eficiência na apuração de ilícitos funcionais no serviço público federal".