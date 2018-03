Receita vistoria bagagens com raio X em rodoviária do Rio O passageiro que desembarcou nesta terça-feira, 30, na rodoviária do Rio de Janeiro teve as bagagens vistoriadas por um equipamento de raio X, por conta de uma operação da Receita Federal. De acordo com o Jornal Hoje, da TV Globo, a Receita busca identificar armas, drogas e mercadorias contrabandeadas vindas de países vizinhos. As bagagens passam por uma esteira que possui um equipamento de raios X, igual ao usado nos aeroportos. No meio da manhã, ele apresentou um defeito e o trabalho teve que ser manual, mas depois voltou a funcionar. O objetivo da operação é impedir que bandidos usem passageiros como "mulas", para driblar a fiscalização da Força Nacional que está nas divisas do Estado há 10 dias. A operação deve ser repetida nas próximas semanas em outros pontos, como o porto do Rio e ferrovias. Quinze cães farejadores foram levados para a rodoviária para reforçar a segurança.