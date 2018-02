Recém-nascida é abandonada em matagal na zona sul de SP Uma recém-nascida foi encontrada por volta da 1 hora da madrugada desta quarta-feira, 4, na Avenida Presidente João Goulart, no Jardim Primavera, zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, a bebê, que estava em um matagal enrolada em panos e ainda tinha o cordão umbilical, foi encontrada porque uma pessoa que passava pelo local, depois de ter descido do ônibus, escutou um misto de choro e gemido, e ligou para a PM. Pouco depois, os policiais militares encontraram a menina, que deve ter nascido na noite de terça-feira, 3. Levada para o PS do Grajaú e medicada, ela passa bem. O inquérito de abandono de incapaz foi instaurado na delegacia de Cidade Dutra (48º DP).