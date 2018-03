Recém-nascida é abandonada na calçada em São Paulo Uma criança do sexo feminino, recém-nascida, ainda com o cordão umbilical, foi encontrada, por volta das 22h30 de segunda-feira, abandonada na altura do nº 190 da Rua Cristóvão Santiago, no Jardim Ladeira Rosa, região de Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. Um estudante que passava pelo local e uma mulher - moradora da mesma rua - acionaram a Polícia Militar assim que encontraram a criança, que havia sido deixada em uma sacola plástica na calçada. O bebê, segundo a polícia, foi levado para o pronto-socorro de Vila Nova Cachoeirinha e passa bem. As duas testemunhas compareceram no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado, e disseram ao delegado que não viram a pessoa que abandonou a recém-nascida. A mãe da criança ainda não foi localizada.