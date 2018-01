Recém-nascida é resgatada de ribeirão em Belo Horizonte Um bebê recém-nascido foi resgatado na tarde ontem do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. Por volta das 14 horas, moradores do bairro Jardim Industrial viram a criança do sexo feminino amparada apenas por uma pedra nas águas do ribeirão, que corta a capital mineira. Segundo a Polícia Militar, o bebê foi salvo, ainda com a placenta, pelo morador Tiago Magalhães da Silva, de 22 anos. Silva disse aos policiais que estava comemorando seu aniversário quando foi chamado por vizinhos para resgatar a criança. A PM estimou em 1 metro a profundidade do ribeirão no local onde a criança foi achada. A recém-nascida foi levado para o Hospital São José. Os médicos precisaram reanimá-la. Ela foi transferida para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Odilon Behrens. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o início da noite, não havia informações sobre a identidade dos pais. Um fato semelhante ocorreu na capital mineira em 28 de janeiro, quando uma menina de 2 meses de idade foi resgatada da Lagoa da Pampulha.