Recém-nascida é salva no Tatuapé por policiais após ligação

Uma menina recém-nascida foi encontrada por um homem, perto da casa dele, na Rua José Romano, Vila Gomes Cardim, região do Tatuapé, Zona Leste, no final da noite de segunda-feira, 2. Suja de sangue, a garotinha estava enrolada em um cobertor e ainda tinha o cordão umbilical. A Polícia Militar foi chamada por volta das 23 horas. O homem e a mulher dele prestaram os primeiros cuidados à menina, que já estava com hipotermia. A garotinha foi levada ao Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na mesma região, e depois transferida para o Hospital Cândido Fontoura. Ainda não há informações sobre a mãe da menina. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé.