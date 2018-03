Recém-nascido é abandonado dentro de mochila em SP Um recém-nascido foi abandonado dentro de uma mochila escolar em frente a uma igreja no Jabaquara, zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 31. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o menino, que pesa cerca de três quilos, foi encontrado por volta das 16 horas e encaminhado ao pronto-socorro do Ipiranga, onde passa bem. A polícia está investigando o caso para localizar a mãe do bebê.