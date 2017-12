Recém-nascido é achado na porta de casa Um recém-nascido foi abandonado na porta de uma casa no Jardim Ana Moreno, em Sorocaba. Os moradores da casa ouviram o choro do bebê e chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A criança, do sexo masculino, estava vestida e enrolada num cobertor, mas aparentava desnutrição. O bebê, que teria de 4 a 5 dias, foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba. A Polícia Civil procura a mãe.