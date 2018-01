Receptador de cargas roubadas é preso em Paracambi, no Rio

SÃO PAULO - Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de receptação nesta segunda-feira, 5, em Paracambi, na Baixada Fluminense. Com ele foram apreendidas cerca de duas toneladas de chocolate roubado de caminhões acidentados na Serra.

As investigações revelaram que os bandidos provocam os acidentes com os caminhões, aproveitando-se das paradas que os veículos fazem em postos de gasolina, antes de subir a Serra das Araras, para cortar as cordas que prendem suas cargas. Em seguida, eles acionam seus comparsas para arrebatar as mercadorias na subida da Serra. O material roubado é vendido para comerciantes da região.