Reconstituição do atropelamento de filho de Cissa será nesta madrugada

RIO - Uma reconstituição do atropelamento do estudante Rafael Mascarenhas, de 18, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, foi marcada para a madrugada desta terça-feira, 27, confirmou a delegada titular do 15º DP, da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, Bárbara Lomba Bueno.

A simulação contará com a participação do atropelador Rafael Bussamra, de 25 anos, dos amigos dele e dos skatistas que acompanhavam a vítima. O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira, 20, no Túnel Zuzu Angel, na Gávea, na zona sul do Rio.

Bussamra prestou hoje na 15ª DP novo depoimento e Spencer Levy, seu advogad, acusou os policiais militares de impedir que o atropelador registrasse a ocorrência do acidente que matou estudante.

A polícia deve ter acesso nesta terça-feira ao laudo pericial que indicará a velocidade mínima do carro de Bussamra. Investigações não encontraram nos dois bares do Leblon onde o atropelador esteve com os registros de consumo de bebidas alcoólicas em nome deles.

Nesta segunda-feira a Corregedoria Interna da Polícia Militar pediu a prisão preventiva do cabo Marcelo Bigon e do sargento Marcelo Leal à Delegacia de Polícia Judiciária Militar. No sábado, o Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido de prisão feito pela Polícia Judiciária Militar. Eles estão presos administrativamente no 23º Batalhão do Leblon.

A defesa do atropelador alega que Pms fizeram contato com o pai do rapaz e marcaram um encontro na Rua Pacheco Leão, nas proximidades de uma das sedes da TV Globo, onde exigiram a quantia de R$ 10 mil. O encontro foi captado pelas câmeras de segurança da emissora.

No dia seguinte, no Centro do Rio, o empresário conseguiu sacar apenas R$ 6 mil. Quando estava em uma agência bancária para pegar o restante do dinheiro, ele foi avisado pela mulher que a vítima do atropelamento tinha morrido e era filho da atriz Cissa Guimarães. Neste momento, de acordo com o advogado, o pai do atropelador disse aos PMs que não pagaria mais a propina.

(Colaborou Julia Baptista, da Central de Notícias)