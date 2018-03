Reconstituição do atropelamento de Rafael termina após 5 horas

SÃO PAULO - A reconstituição do atropelamento de Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, durou um pouco mais de cinco horas e terminou por volta das 6 horas desta terça-feira, 27, segundo informações da polícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O túnel, na Gávea, na zona sul do Rio, foi fechado à meia-noite. A simulação contou com a participação do autor do atropelamento, Rafael Bussamra, de 25 anos, dos amigos dele e dos skatistas, amigos de Rafael, que o acompanhavam no dia do acidente, na madrugada de terça-feira da semana passada.

Bussamra prestou ontem novo depoimento sobre a suposta extorsão na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea). A defesa do atropelador afirma que ele e o pai, o empresário Roberto Bussamra, foram coagidos pelos policiais a não registrar a ocorrência em troca de R$ 10 mil.