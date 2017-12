Reconstrução do Porto de Itajaí deve levar 1 ano O Ministro Chefe da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito, disse na quarta-feira, em Santos, na Baixada Santista, que a obra de reconstrução do Porto de Itajaí, praticamente destruído pelas enchentes de Santa Catarina, vai demorar entre um ano e um ano e meio para ser concluída. Já o Porto de Navegantes, que teve o canal assoreado, deverá voltar a operar em 15 dias. "Esperamos fazer a obra de Itajaí por fases. Primeiro vamos fazer um dolphin (píer de atracação que avança sobre a água) na frente do rio. Isso poderá estar pronto em até seis meses, o que vai permitir uma operação parcial", disse. O ministro afirmou que os recursos para a reconstrução do Porto de Itajaí já estão garantidos. Serão R$ 350 milhões para recuperar os 750 metros de cais que foram destruídos e construir barreiras para proteger os berços e evitar novos desastres. "Mas o mais urgente é a dragagem, porque todo o canal de acesso a Itajaí foi prejudicado."