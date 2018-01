Recursos para construção de casas em SC devem sair até sexta

Os recursos do Ministério da Integração Nacional para a construção de casas em Santa Catariana devem ser liberados até o fim da semana, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 17, pela Defesa Civil do Estado. Serão liberados R$ 26 milhões para a construção de casas nos municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Segundo a Defesa Civil, 74 municípios decretaram situação de emergência por causa dos temporais, de um total de 82 atingidos. Mais de 11 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e há previsão de chuva forte, inclusive com queda de granizo, para os próximos dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta, pancadas de chuva devem atingir todo o litoral catarinense, formando áreas de instabilidade. Na noite de sexta-feira e na manhã de sábado, há possibilidade de formação de um sistema extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, provocando ventos com velocidade de 50 a 70 quilômetros por hora no sul de Santa Catarina, que devem deixar o mar agitado.

A Defesa Civil também alertou para o perigo de deslizamentos, principalmente no litoral do estado e no Vale do Itajaí, por causa das fortes chuvas dos dois últimos meses.