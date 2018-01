Rede da Sabesp se rompe na zona sul de São Paulo O abastecimento de água foi cortado na manhã desta sexta-feira, 24, na região da Avenida Senador Teotônio Vilela com a Rua Alice de Souza Lima, na zona sul de São Paulo, devido ao rompimento de uma rede de abastecimento de 75 milímetros, considerada pequena pela Sabesp. O vazamento foi notado por volta das 7h15. De acordo com a Sabesp, o conserto deve estar concluído até o meio da tarde desta sexta. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o vazamento não atrapalha o trânsito no local.