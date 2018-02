Reféns são libertados em Minas Gerais Os quatro reféns que estavam nas mãos de uma quadrilha de roubo a banco e que estava escondida em um matagal desde o último domino, na região de Riachinho, em Minas Gerais, foram soltos na madrugada deste domingo, 18, segundo informações da rádio CBN. Segundo a Polícia, eles foram liberados e aparentemente não sofreram agressões físicas. Eles foram encontrados entre as cidades de João Bosco e Bonfinópolis. A polícia ainda não tem informações sobre os sete bandidos que se esconderam no matagal na fuga após dois assaltos em bancos de Riachinho. Para evitar que outras pessoas fossem feitas reféns, a Prefeitura de Riachinho resolveu suspender as aulas e o carnaval também ficou comprometido. Além dos cercos nas estradas, os policiais continuam entrando nas matas da região. Na operação, a polícia vem utilizando viaturas e helicópteros. Neste sábado, quatro suspeitos foram presos. São três homens e uma mulher, que foram detidos em Bonfinópolis de Minas. Há a suspeita de que eles tenham chegado à cidade para ajudar na fuga dos bandidos.