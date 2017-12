Reflexos de tremores no Brasil são comuns, diz especialista

Desde 1941, 35 tremores de terra ocorridos na América do Sul foram sentidos em São Paulo, três deles apenas neste ano, incluindo o desta quarta-feira, 14, de acordo com dados do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com a geofísica Célia Fernandes, na região da Avenida Paulista é bastante comum que a população sinta os efeitos, principalmente nos edifícios mais altos. "As ondas sísmicas se propagam como uma pedra no lago e como um pêndulo ao contrário", disse ela. Embora também esteja localizado sobre a placa sul-americana, os tremores de mais alta intensidade não costumam atingir o Brasil. "Nós estamos no centro da placa. É mais comum que os terremotos ocorram nas bordas das placas. No caso da placa sul-americana, principalmente na região da Cordilheira dos Andes, na Argentina, Chile, Peru e Bolívia", explicou. Apesar disso, a geofísica do IAG explica que não há perigo para a população brasileira, pois os movimentos são de pequena intensidade. Somente neste ano, dois outros tremores foram sentidos na capital paulista - o último em agosto, reflexo do forte terremoto que atingiu o Peru, de 7.9 graus na escala Richter, que deixou mais de 500 mortes e milhares de peruanos feridos e desabrigados. Em 1994, um forte terremoto na Bolívia, de 8.3 graus e 700 quilômetros de profundidade, foi sentido até mesmo no Canadá, que fica sobre a placa norte-americana. Em novembro do ano passado, um terremoto em Santiago del Estero, na Argentina, de magnitude 6.7, foi sentido em diversas regiões da capital paulista (Tatuapé, Ipiranga e na Rua da Consolação), do interior (Americana, Indaiatuba e Campinas) e nos Estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. "Tudo depende da intensidade, distância da superfície e do solo da região", disse ela. O terremoto desta quarta ocorreu a 60 quilômetros da superfície, no norte do Chile, por volta das 13h40 (horário de Brasília), e teve magnitude preliminar de 7.7 na escala Richter.