Reforma de Cumbica começa em setembro, afirma Jobim à CPI

A reforma da pista principal do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, vai começar em setembro, afirmou o ministro da Defesa, Nelson Jobim, em depoimento à CPI do Apagão Aéreo no Senado. Segundo o ministro, em agosto de 2008 os terminais de passageiros também serão reformados. A reforma da pista principal de Cumbica será dividida em três etapas, segundo Jobim, como já havia sido informado pelo próprio Ministério da Defesa. A melhor opção encontrada para a reforma de Cumbica foi fazer interdições segmentadas na pista principal. Com isso, até outubro será feita a reforma da primeira cabeceira da pista, até dezembro, será feita da segunda cabeceira. A pista será dividida em três partes, sendo que com o fechamento total da pista, por conta da reforma no centro, os vôos serão remanejados. Além disso, segundo o ministro, Cumbica não tem capacidade para receber os vôos de Congonhas se funcionar apenas com uma pista, o que vai acontecer durante a reforma.