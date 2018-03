Reforma em Cumbica começa na 2a e pista principal será fechada A pista principal do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, será fechada na segunda-feira para passar por uma reforma, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Segundo a assessoria de imprensa do ministério, a primeira parte da obra será feita na área central da pista e deve ser concluída no dia 10 de outubro. Nesse período, apenas a pista secundária do aeroporto será utilizada. "O segmento central será feito agora para evitar o problema (de excesso de tráfego) do fim do ano. Em 10 de outubro Guarulhos terminará as obras do segmento central", disse Jobim a jornalistas em Porto Alegre.. "Terminando essas obras, dia 11 de outubro nós interditaremos o primeiro segmento (da pista) para obras em 1.300 metros e liberaremos 2 mil metros... para pousos e decolagens", explicou. A pista principal do Aeroporto de Cumbica deve ser totalmente liberada no final de outubro, informou a assessoria da Defesa. Inicialmente a obra em Cumbica estava prevista para setembro. Não é a primeira vez que a data para as reformas definitivas na pista do Aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo, é modificada. Anteriormente o ministério havia anunciado o início das obras para o ano que vem, apesar de alertas feitos por autoridades da Infraero que consideravam a obra urgente. (Por Eduardo Simões)