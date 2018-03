Reforma na calçada congestiona Av. Paulista As obras iniciadas no dia 22 nas calçadas da Avenida Paulista, região central de São Paulo, continuam complicando a vida dos paulistanos que circulam pela região. Ontem, para não perder tempo, alguns passageiros chegaram a descer dos ônibus para percorrer o resto da avenida a pé. No pico da tarde, 75% dos 2 km de extensão da via, sentido Consolação, apresentavam lentidão. A reforma começou pelas calçadas entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Teixeira da Silva, sentido Consolação. Lá, tapumes impedem a circulação de pedestres em um pequeno trecho e pegam uma faixa da via, o que complica a passagem de automóveis e ônibus. A manhã também foi ruim na Marginal do Tietê após uma carreta tombar na alça de acesso à Ponte da Vila Guilherme, às 10h30.