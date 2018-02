Reforma na pista principal de Cumbica começa em julho As obras da pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, nem começaram e a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) já programou a reforma da pista principal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. A restauração do asfalto deve começar em julho, com prazo de cinco meses para ser concluída. ?Vamos começar assim que terminarem as obras em Congonhas, porque os aeroportos têm operações interligadas e precisamos de um deles funcionando em sua plenitude?, explicou o superintendente da Regional Sudeste da Infraero, Edgard Brandão Júnior. Durante esse período, o aeroporto deverá funcionar apenas com uma pista, mas, segundo o superintendente, não há previsão de remanejamento de vôos. Além da pista, as obras incluem a ampliação da via usada para taxiar as aeronaves e a construção de um pátio remoto que vai ampliar os atuais 100 boxes de estacionamento para 122. Todas as melhorias tiveram início em janeiro de 2005 e devem ser concluídas em 2008. A Infraero investiu R$ 270,6 milhões no aeroporto. Mesmo com as reformas em Cumbica, a Infraero não trabalha com a possibilidade de retirar vôos de Congonhas. As obras na pista do aeroporto devem começar em 14 de maio e terminar em 28 de junho. A forma de contratação não foi definida.