Reformas devem começar em março O início dos trabalhos na Rua Santa Ifigênia, segundo a Prefeitura, deve ocorrer em março - a empresa contratada para a reforma de 16 vias na Nova Luz, a Contracta Engenharia, já executa a reforma na Rua General Couto de Magalhães, a poucos metros dali. As intervenções começaram pela retirada das antigas calçadas para troca de pavimento. A próxima fase é a troca da iluminação. Para fazer as reformas particulares, os lojistas terão de obter a aprovação de dois órgãos municipais: a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) e o Conselho de Patrimônio Histórico (Conpresp). Entretanto, isso só deve começar após a análise do projeto pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), ainda em andamento. Mas, por causa de questões burocráticas, não há prazo para a conclusão. Ainda assim, o presidente da Associação de Lojistas do bairro, Robinson Ares, afirma que todos estão dispostos a tirar as ideias do papel. "Estamos correndo para que saia tudo ainda neste ano", diz Ares. "A Regina Monteiro (diretora da Emurb) já tem o projeto em mãos e o Andrea Matarazzo (secretário de Subprefeituras) já aprovou." Como 80% dos imóveis da região são tombados pelo patrimônio histórico, cada intervenção terá de ser cuidadosamente planejada. "Mas não pretendemos mexer neles. O que queremos fazer é dar aos que não são tombados as características dos que são, harmonizando a paisagem", explica Ares. Já existe, de acordo com o arquiteto Márcio Lupion, responsável pelo projeto, o interesse de grandes patrocinadores em financiar de parte da reforma da Santa Ifigênia - bancos, empresas de produtos eletrônicos e multinacionais do ramo de informática, algumas inclusive selecionadas pela Prefeitura entre as 23 empresas que ganharão benefícios fiscais para se instalar na região da Nova Luz. "Os patrocinadores já perceberam a importância e o impacto social que essas recuperações urbanas sempre causam", diz Lupion. Ainda não há estimativa de custos envolvidos no projeto.