Região de Sorocaba tem 178 casos confirmados de dengue Os 22 municípios da região de Sorocaba, no sudoeste do Estado, tiveram 178 casos confirmados de dengue este ano. No mesmo período do ano passado, a região teve apenas 38 casos. No total, os serviços de vigilância epidemiológica da Diretoria Regional de Saúde (DIR) notificaram 1.396 casos de janeiro ao início deste mês, mas, na maior parte, não houve a confirmação da doença. Muitas ocorrências ainda não tiveram os exames concluídos. Todas as cidades estão empenhadas em campanhas para reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Nos municípios de Boituva, Cerquilho, Itu, Salto e Porto Feliz foram registrados casos autóctones - aqueles em que a contaminação se dá na própria cidade. Os registros mais recentes ocorreram em Porto Feliz, onde duas moradoras do Jardim Vante, na periferia da cidade, apresentaram a doença.