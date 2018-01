Região Sul pode ter noite mais fria do ano nesta segunda

Nesta segunda-feira, 16, uma frente fria se desloca pela costa das regiões Sul e Sudeste do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Essa frente fria, entre Santa Catarina e São Paulo, causa nuvens e algumas chuvas na faixa leste entre nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A massa de ar frio de origem polar associada a este sistema deverá causar a noite mais fria do ano entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde espera-se que a temperatura mínima da madrugada fique próxima a 4ºC na Serra Catarinense.

O deslocamento deste sistema também causará temperaturas máximas um pouco mais baixas no leste de São Paulo e seu deslocamento também deslocará a ZCAS para norte aumentando a condição para pancadas de chuva no interior de Minas, e mantendo as pancadas de chuva no Espírito Santo e Rio (principalmente no norte do Estado).

No norte da Região Nordeste, mais um dia com pancadas de chuva devido a atuação da ZCIT. Ainda espera-se chuva significativa em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.