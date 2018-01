Região sul tem madrugada mais gelada do ano

A região sul do país teve a madrugada mais gelada do ano, segundo informações do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), com as temperaturas chegando à marca de -4,6ºC na cidade catarinense de Caçador. O frio também foi sentido em todo o território gaúcho. Nas cidades de Passo Fundo e Santa Cruz do Sul, os telhados, os gramados das residências, e o topo do automóveis amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo, mostrando que a geada havia sido forte. Cambará do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra, registrou 3,7ºC negativos, na madrugada deste sábado, a mais baixa no Rio Grande do Sul neste ano. Em São José dos Ausentes, na mesma região, os termômetros marcaram -2,8ºC. No Paraná, a massa de ar frio e seco que se intensificou em praticamente todo o estado e fez com que as temperaturas baixassem ainda mais, também com registro de temperaturas negativas. Em Palmas, a cerca de 360 quilômetros de Curitiba, os termômetros marcaram -1,5ºC. Próximo dali, em União da Vitória, o Instituto Tecnológico Simepar registrou 0,5 grau negativo. Em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e Argentina, os termômetros marcaram 0ºC grau centígrado positivo. Já na região da capital Curitiba, uma camada de nuvens não permitiu que as temperaturas fossem muito reduzidas, conforme estava previsto. Os termômetros marcaram a temperatura mínima de 7,2 graus. No norte do Paraná, as temperaturas mais baixas variaram entre 10 e 12 graus. Houve formação de geada entre as regiões oeste e centro-sul do Estado. A massa de ar polar que fez com que o sul do País amanhecesse gelado aos poucos vai se dissipando. A previsão para amanhã, domingo, é que a sensação de frio seja menor ao amanhecer. As temperaturas mínimas deverão ficar entre 3ºC e 5ºC, enquanto as máximas entre 15ºC e 17ºC.