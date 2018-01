Região tem 12 praias impróprias para banho Doze praias do litoral norte paulista foram consideradas impróprias para banho nesta segunda semana de janeiro, na avaliação da Cetesb. O maior número de praias com bandeira vermelha fica em São Sebastião: Pontal da Cruz, Camburi, Barra do Una, Boracéia e Toque-Toque Pequeno. Em Ubatuba, 3 praias estão impróprias para banho: Itamambuca, Itaguá e Perequê-Mirim, além do Rio Itamambuca. Em Caraguatatuba, só Indaiá está imprópria e, em Ilhabela, estão impróprias Itaguaçu, Viana e Feiticeira. As condições de balneabilidade no litoral norte são melhores que na Baixada Santista, onde 20 praias foram consideradas impróprias. Elas ficam na Praia Grande (6); no Guarujá (5); em Mongaguá (3); Peruíbe (3); São Vicente (2) e Santos (1). Bertioga e as cidades de Cananéia e Iguape, no litoral sul, não tiveram praias consideradas impróprias.