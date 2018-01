Régis Bitencourt é bloqueada por acidente em Miracatu

Desde à 1h25 desta terça-feira, 2, a Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada em ambos os sentidos na altura do quilômetro 360, na Serra do Cafezal, região de Miracatu (SP), Vale do Ribeira, em razão de um acidente ocorrido na pista sul (sentido SP-PR).

Segundo a concessionária Autopista, no acidente teriam se envolvido uma carreta e um caminhão. Já a informação que chegou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que no local houve um capotamento de veículo de passeio, mas não está descartada a hipótese de que os três veículos se envolveram na colisão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até as 2h15, não havia informações sobre feridos nem sobre queda de carga na pista. O congestionamento é de 3 mil metros no sentido SP-PR e de 2 mil metros no sentido contrário. Não há previsão de liberação da pista.