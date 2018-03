Régis Bittencourt tem tráfego ruim na região da Serra do Cafezal O motorista que utiliza neste início da madrugada desta sexta-feira, 24, a pista sentido Paraná da rodovia Régis Bittencourt encontra congestionamento entre os quilômetros 333 e 337 (no acesso à Serra do Cafezal), região de Juquitiba, na Grande São Paulo; além de diversos pontos de lentidão espalhados pelo trecho de 30 quilômetros da serra.