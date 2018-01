Régis e Fernão cobram pedágio em 2 praças A partir de zero hora do dia 23, as concessionárias Autopista Fernão Dias e Autopista Régis Bittencourt começam a cobrança em duas praças de pedágio. Na Fernão Dias, a tarifa será de R$ 1,10 para automóveis no pedágio do km 904, em Cambuí (MG). Na Régis, será cobrado R$ 1,50 de automóveis na praça do km 370, em Miracatu (SP).