Regras para a inspeção de motos ficam mais brandas

A Prefeitura atendeu a um pedido dos fabricantes de veículos de duas rodas e mudou ontem as normas para as motocicletas na inspeção veicular ambiental, deixando o teste menos rígido. Para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, responsável pela execução do programa, o uso de combustível adulterado estava engrossando o número de reprovações das motos. Essa foi uma conclusão tomada de forma indireta, por meio dos argumentos dos fabricantes. Não há teste da qualidade do combustível na inspeção ambiental. Desde ontem, a Secretaria do Verde descarta o fator de diluição, relativo à queima do combustível, para reprovação. O mesmo fator, porém, continua a valer na inspeção dos carros - não houve alteração na avaliação dos demais veículos. Do início de fevereiro até sexta-feira foram reprovadas 786 das 3.934 motos vistoriadas, ou 20% do total. O porcentual de automóveis reprovados no mesmo período é bem menor: 1,6%. "Essa mudança foi uma sugestão da Abraciclo. A garantia da qualidade do combustível não pode ser atribuída ao fabricante nem ao usuário", diz Moacyr Alberto Paes, diretor executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O único ponto que pode reprovar motocicletas agora é o fator de concentração dos poluentes - quantidade de monóxido de carbono colocada em circulação. Os fatores de diluição e concentração são obtidos na medição da emissão. A Abraciclo passou a defender que a gasolina adulterada contribuía para reprovações ao cruzar os dados dos dois fatores. Como exemplo, foi usado o caso de uma Drag Star Yamaha, de 650 cilindradas. A moto, ano e modelo 2008, foi reprovada exclusivamente pelo fator ligado à queima de combustível - a concentração de poluentes estava aceitável. Em 2009, além dos veículos a diesel, o programa municipal para regular a emissão de poluentes passou a incluir as 770 mil motos da capital e 1,5 milhão de carros fabricados de 2003 a 2008. "Acho prematuro uma mudança agora por causa de um índice de 20% de reprovações. Não se pode mudar o programa a cada momento", afirma Harley Bueno, diretor de Segurança Veicular da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA). VELHINHOS Ontem, a Prefeitura convocou mais 17 proprietários de veículos registrados antes de 2003 para a inspeção, por terem sido flagrados poluindo acima do limite estabelecido. Ao todo, 46 pessoas com veículos antigos já foram notificadas neste ano. COLABOROU MARCELO FENERICH