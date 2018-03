Regulação ''não será atentado'', diz Franklin A poucos dias de deixar o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social, o jornalista Franklin Martins tentou reduzir a desconfiança provocada pela iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de criar o marco regulatório da comunicação. O ministro disse que "não será um atentado à imprensa", alegou que a regulação do conteúdo não pode ser entendida como censura e descartou o uso de medida provisória na adoção de normas para o setor.