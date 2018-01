Rei Momo e plano diretor são criticados O mais tradicional bloco de protestos do carnaval de Salvador, a Mudança do Garcia centrou fogo em dois temas polêmicos na cidade: a eleição de um Rei Momo de 58 quilos e a aprovação do Plano Diretor Urbano. Nas faixas liam-se mensagens como "Não sabemos se Rei Momo magro é exaltação à silhueta ou se é a fome nordestina".