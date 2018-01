Rei Momo magro O prefeito Gilberto Kassab entregou ontem a chave da cidade ao Rei Momo, Robério Theodoro de Souza, à rainha do carnaval, Camila Aparecida da Silva, e às duas princesas. O ato simboliza o início do carnaval. Kassab brincou com o peso de Robério - 91kg -, bem abaixo da figura tradicional do Rei Momo.