Reintegração de edifício na rua Mauá não será nesta terça Ao contrário do que foi informado na matéria Justiça manda sem-teto deixarem hotel invadido em São Paulo, publicada às 15h27 desta segunda-feira, o mandado de reintegração de posse do edifício da rua Mauá 360, no central da capital paulista, expedido pela juíza da 26ª Vara Cível de São Paulo, Fernanda Soares Fialdini, não será cumprido nesta terça-feira. O mandado será cumprido pelo oficial de justiça Paulo de Sá que entrará em contato com o comando da Polícia Militar para execução operação.