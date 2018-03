Relação com aeronáutica está pior, diz controlador de vôo

O presidente da Federação das Associações de Controladores de Tráfego Aéreo (Febracta) defendeu nesta terça-feira, 21, a desmilitarização do controle aéreo e a criação de uma agência civil que controlasse o sistema de tráfego aéreo. O sargento Carlos Trifilio contou aos deputados que a relação entre controladores de vôo e a Aeronáutica piorou após o acidente da Gol, em 29 de setembro de 2006, quando 154 pessoas morreram. Veja também: CPI do Senado aprova quebra de sigilos de Denise Abreu Gaudenzi admite irregularidades na Infraero e anuncia trocas Sistema de vôo brasileiro opera no limite, diz sargento Sargento diz que, com motim, controladores se 'defenderam' Mulheres protestam na CPI contra prisão de controladores "O comando da aeronáutica se isentou de qualquer culpa no acidente da Gol. O apoio que deveríamos ter mudou. Só nós estamos lutando por nós mesmos. Em 11 meses de crise, não mudou para melhor, após a colocação de oficiais dentro das salas de controle. O afastamento de controladores experientes e a inserção de controladores da aviação geral e sem experiência fazendo a defesa aérea", afirmou Trifilio aos deputados. Questionado sobre o futuro dos controladores de vôo, Trifilio analisou que "a expectativa não é muito boa e estamos depositando nossas fichas no ministro Nelson Jobim". Segundo ele, os controladores acreditam que o ministro da Defesa "fará o seu papel como chefe dos militares. Uma das soluções da crise seria a desmilitarização do sistema." Em relação à autonomia e poder dos controladores, o sargento contou aos deputados que antigamente a categoria tinha o "poder de fechar a pista do aeroporto". Hoje, segundo ele, é necessário pedir "a mediação da lâmina d'água aos técnicos do CGNA, que fica no Rio, e um oficial da Força aérea determina o procedimento."