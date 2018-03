O presidente de Assembleia, Barros Munhoz (foto), classificou como "ridículo" o relatório da ONG Voto Consciente com balanço das atividades parlamentares dos últimos três anos da Casa. De acordo com o relatório, os 94 deputados paulistas aprovaram, em média, meio projeto cada um. "Ela própria (a ONG) sabe que apresentar projetos é 1% da atividade do deputado", disse o tucano Munhoz.