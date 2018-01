Relatório mostra que avião da TAM poderia ter caído como o da Air France

Atualizada às 10h07 de 1° de outubro

O voo 3756 da TAM que partiu do Rio em 17 de junho de 2011 com destino a Minas Gerais poderia ter o mesmo destino que o voo 447 da Air France em 1° de junho de 2009, que caiu no mar e resultou na morte de 228 pessoas.

Relatório divulgado pelo Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) na tarde desta segunda-feira, 30, mostra que o problema que atingiu a aeronave da TAM foi o mesmo que causou a queda do avião francês: a parada de funcionamento dos pitots (aparelhos que medem a velocidade e altura de um avião e servem de referência aos pilotos).

O avião da TAM partiu com 95 passageiros do Aeroporto Santos Dumont com destino a Confins, em Belo Horizonte e, poucos minutos após a decolagem, chocou-se contra um balão de ar. Segundo o relatório do Cenipa, um banner de plástico atrelado ao balão obstruiu os três tubos de pitot do avião. No caso da Air France, os pitots congelaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tripulação da TAM foi informada pelo Controle de Tráfego Aéreo da presença de balões de ar quente nas proximidades do voo, mas, segundo o piloto e o copiloto, não houve tempo hábil para desviar do objeto. O comandante percebeu, então, a perda das referências na cabine e desligou o piloto automático, pousando o avião em Confins manualmente às 9h48.

A visibilidade era boa e, por isso, a tripulação não teve problemas durante o voo, utilizando referências visuais. No caso da Air France, o voo acontecia à noite e sob tempestade, e o avião acabou caindo no oceano.

De acordo com o Cenipa, o comandante da TAM solicitou ao copiloto que desconsiderasse os sinais do painel e eles não relataram aos órgãos de tráfego aéreo qualquer anormalidade. O relatório também afirma que o programa de treinamento da TAM não contemplava capacitação para todas as fases de um voo e não abrangia o recomendando pela Airbus.

A TAM foi notificada na época e afirmou que adotou as correções necessárias. Em nota emitida na noite desta segunda-feira, a acompanhia explica que "a colisão do balão com sua aeronave gerou uma evolução no programa de treinamento dos pilotos da companhia, com a adoção de treinamento específico para situações análogas em todas as fases do voo, e não somente em determinadas situações críticas. Tal treinamento foi incorporado ao programa da empresa em 5 de novembro de 2011, também com a devida aprovação da ANAC."