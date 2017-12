Relembre 5 acidentes aéreos que nunca foram totalmente esclarecidos O ainda misterioso desaparecimento do voo QZ8501 da AirAsia com 162 a bordo, neste sábado, dia 27, entre a Indonésia e Cingapura, aconteceu nove meses após outro "mistério dos ares": o sumiço do voo MH 370 da Malaysia Airlines. Abaixo, listamos cinco casos envolvendo aeronaves que até hoje ainda não foram completamente esclarecidos.