Relembre casos de estudantes mortos e feridos durante trotes e festas em universidades Casos de jovens que morrem ou se ferem durante festas ou trotes de faculdades são frequentes no Brasil. Com a morte do estudante universitário Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, na tarde deste sábado, 28, após ingerir 25 copos de vodca em campeonato organizado durante uma festa em Bauru, no interior de São Paulo, separamos outros cinco casos semelhantes. Relembre: