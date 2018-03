Relembre os piores acidentes aéreos do Brasil

O voo 447 da Air France que fazia o trajeto Rio-Paris desapareceu na madrugada desta segunda-feira, 1, com 228 pessoas a bordo. O Brasil já registrou desde 1980 cerca de 13 acidentes graves com aviões.

Veja também:

Avião que ia do Rio a Paris com 228 a bordo desaparece no Atlântico

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe a cobertura pelo blog Tempo Real

Podcast: Especialista não tem dúvidas de que avião da Air France caiu no mar

Podcast: Coronel da FAB fala sobre o desaparecimento do avião da Air France

Cronologia dos piores acidentes aéreos dos últimos dez anos

Veja Galeria de fotos

Anac monta sala no Galeão para familiares; veja telefones de contato

TV Estadão: Especialista fala sobre o acidente

Airbus pode ter sido atingido por raio durante tempestade

'Eu fiquei branco, não sabia o que fazer', diz brasileiro em Paris

Ministro francês descarta que avião ainda esteja voando

O último aconteceu no dia 23 de maio, quando um avião particular King Air B350 caiu no Estado da Bahia e as quatorze pessoas a bordo morreram. Em 2007, o acidente com um Airbus A320 da TAM matou os 187 ocupantes e mais 12 pessoas que estavam em terra, quando a aeronave saiu da pista do aeroporto de Congonhas e se chocou com um prédio. Quase dez meses antes, a queda de um Boeing da Gol na Floresta Amazônica deixou 154 mortos.

Conheça os principais acidentes registrados no Brasil desde 1980:

13 de abril de 1980: um Boeing 727 da companhia Transbrasil bate em um morro em Florianópolis, em Santa Catarina, e mata 54 pessoas

12 de junho de 1982: um avião da companhia Taba cai em Tabatinga, no Amazonas, e deixa 44 mortos

8 de junho de 1982: um Boeing 727 da Vasp bate em uma colina, pouco antes da aterrissagem em Fortaleza, no Ceará, e deixa 137 mortos. Na época, foi o maior desastre aéreo da aviação nacional

22 de março de 1989: um cargueiro da companhia aérea Transbrasil cai sobre a favela Jardim Ipanema, na cidade de Guarulhos. Três tripulantes e 22 pessoas em terra morrem

2 de março de 1996: nove pessoas, entre as quais os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas, morrem na colisão de um jato Learjet contra a Serra da Cantareira, em São Paulo

31 de outubro de 1996: Fokker 100 da TAM cai em uma área residencial perto do Aeroporto de Congonhas e deixa 99 mortos

16 de dezembro de 2000: sete da mesma família morrem na queda de um bimotor em SP

21 de junho de 2000: a queda de um bimotor Sêneca no Pantanal mata 6 pessoas no MS

30 de agosto de 2002: avião Brasília da Ricco Linhas Aéreas cai no Acre e 23 pessoas morrem

29 de setembro de 2006: o maior acidente aéreo do País até então mata as 154 pessoas que estavam a bordo do voo 1907 da Gol, depois de uma colisão com um jato executivo Legacy

31 de março de 2006: avião LET-410 operado pela companhia Team Transportes Aéreos bateu em uma montanha no norte do Estado do Rio de Janeiro, matando os 19 ocupantes

17 de julho de 2007: um Airbus A320 operado da TAM sai da pista, se choca contra um edifício e pega fogo em São Paulo. Os 187 ocupantes morreram e 12 pessoas que estavam em terra. É considerado o pior acidente aéreo do País

8 de fevereiro de 2009: um avião EMB-110 Bandeirante operado por uma companhia regional caiu no rio Manacapuru, na selva amazônica brasileira, deixando 24 mortos. Quatro pessoas sobreviveram