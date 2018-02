Relógio gigante inicia contagem dos 400 anos de Itu Para fazer jus à fama de que lá tudo é grande, a prefeitura de Itu, a 92 km de São Paulo, inaugura nesta quinta-feira um relógio com dimensões gigantescas. O equipamento, instalado no Largo da Matriz, tem 6 metros de altura e 1,70 m de largura. Em um dos lados, um mostrador digital, que mede 1,10 m por 0,40 m, será acionado para a contagem regressiva dos 400 anos da cidade, a serem completados no dia 2 de fevereiro de 2010. Na outra face, o relógio terá um mostrador analógico com 1 m de diâmetro apontando as horas. Na mesma praça, estão instalados, desde a década de 1970, um orelhão e um semáforo gigantes. O folclore das coisas grandes de Itu começou com Simplício, um personagem do humorista Francisco Flaviano da Silva, que se gabava em um programa popular de TV de que em Itu, sua terra, tudo era maior. Até hoje o comércio central vende objetos desproporcionais como "lembranções de Itu". A inauguração do relógio faz parte das comemorações dos 397 anos de fundação. O prefeito Herculano Passos Júnior (PV) tem plano de construir um parque dos exageros. A cidade tem um passado histórico relevante, por ter sediado a mais importante convenção do Partido Republicano, no final do Império.