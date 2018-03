Remédio falso era vendido na web

Onze pessoas foram presas e 3.524 caixas de medicamentos vendidos pela internet foram apreendidos ontem, durante a Operação Virtuapharma, deflagrada pela Polícia Federal. As drogas eram falsificadas, sem registro da Agência da Vigilância Sanitária (Anvisa), ou contrabandeadas. Entre os remédios recolhidos, havia anabolizantes, calmantes, abortivos e indicados para o tratamento de disfunção erétil. "Os lotes apreendidos representavam um sério risco para a saúde das pessoas: estavam contaminados por bactérias, apresentavam concentrações maiores ou menores do que o indicado, estavam guardadas em locais inadequados", enumerou o delegado da Polícia Federal, Carlos Eduardo Miguel Sobral. A operação resulta de uma investigação que começou a ser feita há seis meses, quando a Polícia Federal e Anvisa receberam denúncias sobre sites na internet que vendiam medicamentos de forma irregular. Ao todo, 40 endereços eletrônicos foram investigados. Ontem, policiais cumpriram 36 mandados de busca e apreensão. Até o início da tarde, 11 prisões haviam sido registradas. A ação policial foi feita no Distrito Federal e em 5 Estados: Santa Catarina, Ceará, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os presos estão vários fornecedores do medicamento. De acordo com Miguel Sobral, a pena pela venda de medicamento falsificado varia entre 10 e 15 anos de prisão. Os medicamentos eram comprados pela internet e o pagamento acaba feito por boleto bancário. As investigações até agora descartam uma relação entre os sites que vendiam medicamento. "Não há indícios de formação de quadrilha", disse Sobral. PRÓXIMO PASSO A partir da agora, integrantes da Polícia Federal e da Anvisa vão buscar outros fornecedores. "Este é o primeiro passo da operação. Certamente haverá uma série de desdobramentos", afirmou o assessor substituto de Segurança Institucional da Anvisa, Ricardo Sampaio. Até o início da tarde, haviam sido apreendidas 507 caixas de abortivos, 128 caixas de anabolizantes, 450 de drogas para disfunção erétil e outras 2.439 de medicamentos indicados para outros distúrbios.