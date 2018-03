Renault - Boa colocação no ranking e tatuagens O Sand?Up, primeiro carro-conceito da Renault desenhado no Brasil, o Sandero Stepway e uma nova versão para o Mégane, chamada Extreme, são os principais apostas no estande da marca. Para entreter o público, há um concurso cultural que vai premiar quem criar ?tatuagens? para o Sandero Stepway. O vencedor ganha um curso de pilotagem na Escola Roberto Manzini. Uma réplica do R28, carro da equipe Renault na Fórmula 1, também está exposta no espaço. No Salão, a Renault celebra as boas vendas dos modelos Sandero e Logan no País, que a colocaram na briga pelo quinto lugar do ranking nacional de fabricantes, ao lado da Honda. MÉGANE EXTREME A série especial esportiva de sedã e perua chega aqui no início de 2009. Terá opções de motor 1.6 16V flexível e 2.0 16V a gasolina SANDERO STEPWAY A versão aventureira virá ao País para concorrer com VW CrossFox e Palio Weekend Trekking, da Fiat SAND?UP Desenvolvido no Brasil, mistura linhas de um cupê e de uma picape e tem quatro lugares para passageiros. Dá pistas de como será o utilitário do Sandero