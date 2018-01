Renúncia de Bento XVI completa 1 ano e papa o chama de 'corajoso' no Twitter

O papa Francisco publicou nesta terça-feira, 11, uma mensagem em seu perfil no Twitter classificando seu antecessor, Bento XVI, com um homem 'corajoso' e 'humilde', no dia em que a renúncia de Joseph Ratzinger completa um ano.

"Rezemos juntos por Sua Santidade Bento XVI. Um homem corajoso e humilde", escreveu o papa, em vários idiomas.

Em 11 de fevereiro de 2013, Ratzinger anunciava perante seus cardeais reunidos na Sala Clementina que renunciava a seu pontificado, ao considerar que por sua idade avançada não tinha forças para "exercer adequadamente o ministério Petrino".