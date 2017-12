Renúncia de Genoino e resultado do PIB são destaques desta quarta

A renúncia de José Genoino (PT) para evitar o processo de cassação e o recuo do PIB no 3º trimestre foram as principais notícias desta quarta-feira, 3. Veja os assuntos que estiveram em evidência durante o dia:

Genoino renuncia mandato para escapar da cassação. Leia a íntegra da carta de renúncia.

Investimentos despencam e economia brasileira encolhe 0,5% no 3º trimestre.

Brasil tem avanço lento e abaixo do ideal na educação, aponta pesquisa internacional.

Promotoria pede que Metrô suspenda contratos de reformas de trens em SP.

MPF pede absolvição de todos os acusados no caso MSI/Corinthians.

Fifa admite atraso em três estádios e garante abertura da Copa no Itaquerão